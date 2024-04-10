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15:07, 10 апреля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал срочности

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании UTair подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Нижневартовск Boeing 737–500 в среду, 10 апреля. Отмечается, что во время полета у лайнера отказал генератор. В момент инцидента на борту воздушного судна находились пассажиры.

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По данным источника, пилоты решили следовать на запасной аэродром. В результате самолет вынужденно приземлился в аэропорту Сыктывкара. Посадка прошла благополучно.

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Инцидент случился с летевшим в Санкт-Петербург Boeing в аэропорту Саратова. Уточняется, что незадолго до начала рейса экипаж лайнера сообщил, что в небе над авиагаванью замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат.

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      Фариза Бацазова
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