Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал срочности

Самолет российской авиакомпании UTair подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Нижневартовск Boeing 737–500 в среду, 10 апреля. Отмечается, что во время полета у лайнера отказал генератор. В момент инцидента на борту воздушного судна находились пассажиры.

По данным источника, пилоты решили следовать на запасной аэродром. В результате самолет вынужденно приземлился в аэропорту Сыктывкара. Посадка прошла благополучно.

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Инцидент случился с летевшим в Санкт-Петербург Boeing в аэропорту Саратова. Уточняется, что незадолго до начала рейса экипаж лайнера сообщил, что в небе над авиагаванью замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат.