Самолет с россиянами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника

Летевший в Санкт-Петербург самолет прервал вылет из-за неопознанного БПЛА в небе

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Санкт-Петербург Boeing в аэропорту Саратова в воскресенье, 7 апреля. Незадолго до начала рейса экипаж лайнера сообщил, что в небе над авиагаванью замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По данным источника, спустя некоторое время после осмотра взлетно-посадочной полосы и воздушного пространства пилоты получили разрешение на вылет.

Ранее пилоты другого пассажирского самолета заметили следящий за ними неопознанный предмет в небе. Инцидент случился с летевшим из Ульяновска в Москву Boeing. Члены экипажа увидели слева от лайнера шар белого цвета.