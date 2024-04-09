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15:00, 9 апреля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника

Летевший в Санкт-Петербург самолет прервал вылет из-за неопознанного БПЛА в небе

Фото: Reinhart Julian / Unsplash

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Санкт-Петербург Boeing в аэропорту Саратова в воскресенье, 7 апреля. Незадолго до начала рейса экипаж лайнера сообщил, что в небе над авиагаванью замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По данным источника, спустя некоторое время после осмотра взлетно-посадочной полосы и воздушного пространства пилоты получили разрешение на вылет.

Ранее пилоты другого пассажирского самолета заметили следящий за ними неопознанный предмет в небе. Инцидент случился с летевшим из Ульяновска в Москву Boeing. Члены экипажа увидели слева от лайнера шар белого цвета.

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      Фариза Бацазова
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