Пилоты самолета с россиянами на борту заметили следящий за ними предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили неопознанный шар в небе

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили следящий за ними неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ульяновска в Москву Boeing в воскресенье, 7 апреля. По данным источника, члены экипажа увидели слева от лайнера шар белого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в апреле в направлявшемся в Египет самолете сработала сигнализация о столкновении с землей. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшим из Самары в Хургаду, практически сразу после вылета.