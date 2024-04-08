В летевшем в Египет Boeing с россиянами сработал сигнал о столкновении с землей

В летевшем из Самары в Хургаду самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В летевшем в Египет самолете с россиянами на борту сработала сигнализация о столкновении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 737-800, следовавшем из Самары в Хургаду, в воскресенье, 7 апреля, практически сразу после вылета. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна не отклонился от маршрута и не объявил сигнал бедствия.

В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в апреле в самолете российской авиакомпании «Сибирь» сработала сигнализация о столкновении с землей. Инцидент случился на борту Boeing, летевшего из Омска в Москву.