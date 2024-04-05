В самолете с россиянами на борту сработала сигнализация о столкновении с землей

В летевшем из Омска в Москву самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В самолете российской авиакомпании «Сибирь» сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту Boeing, летевшего из Омска в Москву, в пятницу, 5 апреля. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна не отклонился от маршрута и не объявил сигнал бедствия.

В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в апреле в самолет со 113 пассажирами на борту два раза ударила молния. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшем из Мияджаки в Токио, практически сразу после взлета. Отмечается, что на борту лайнера ощущался запах гари.