В самолет с пассажирами на борту два раза ударила молния

AeroInside: в летевший в Токио пассажирский самолет два раза ударила молния

В самолет со 113 пассажирами на борту два раза ударила молния. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 737-800, летевшим из Мияджаки в Токио, в среду, 3 апреля, практически сразу после взлета. Отмечается, что на борту лайнера ощущался запах гари.

Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет приземлился в аэропорту Осаки спустя 55 минут после начала рейса. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее россиянин опоздал на рейс, выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы успеть на самолет, и угодил в полицию. Инцидент случился с 40-летним жителем Иркутска, летевшим из Сургута в Москву.