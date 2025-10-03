«С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Россия может соответствующим образом ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На той стороне тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне», — отметил российский лидер.

И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим Владимир Путин президент России

В ударе по украинскому Славутичу увидели намек

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что после удара ВСУ по ЗАЭС Российская армия атаковала дронами «Герань» подстанции 330 киловольт «Славутич» и 110 киловольт в городе Славутич в Киевской области Украины. В результате были уничтожены машинный зал, два силовых трансформатора, поле распределительных устройств и маслохранилище.

Город Славутич был полностью обесточен, также света лишились часть часть Киевской и Черниговской областей. После налета на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут, на ликвидацию которого потребовалось несколько часов.

Это сигнал, который двусмысленно трактовать очень сложно

Александр Коц военный корреспондент

«Удар по подстанции в Славутиче в этом контексте выглядит как последнее предупреждение», — отметил Коц.

На ЗАЭС произошел самый долгий за три года блэкаут

23 сентября на Запорожской АЭС произошло отключение электричества, необходимого для работы охлаждающих систем реакторов. Блэкаут случился после обстрела ВСУ линии внешнего энергоснабжения станции 750 кВ «Днепровская». Энергообъект дольше недели запитан от резервных дизельных генераторов. При этом провести восстановительные работы на линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов украинских войск. В пресс-службе Запорожской АЭС утверждают о достаточных запасах топлива для работы генераторов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на ЗАЭС критической. По его словам, дизельные генераторы, как и сама станция, не предназначены для настолько долгой работы. Кроме того, он утверждает, что якобы российские войска обстреливают находящуюся под их контролем станцию.