На ЗАЭС произошел самый долгий за три года блэкаут

Яшина: Блэкаут на ЗАЭС оказался самым долгим за три года

Блэкаут, начавшийся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) 23 сентября линии внешнего энергоснабжения станции 750 кВ «Днепровская», оказался самым долгим за три года. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Да, преодолели», — сказала она, отвечая на вопрос о том, преодолела ли станция предыдущий рекорд по длительности пребывания без внешнего питания.

Отмечается, что энергообъект восьмые сутки запитан от дизельных генераторов. При этом провести восстановительные работы на линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов украинских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, дизельные генераторы, как и сама станция, не предназначены для настолько долгой работы.