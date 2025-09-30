Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС

Зеленский: ЗАЭС работает от дизель-генераторов 7-й день, ситуация критическая

Президент Украины Владимир Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Подробности он озвучил в вечернем видеообращении в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, ЗАЭС работает на электричестве от дизель-генераторов седьмой день подряд, но «генераторы и станция не рассчитаны на это и никогда не работали в таком режиме так долго». Он также заверяет, что один из генераторов уже вышел из строя.

«Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности», — утверждает Зеленский.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС заявили о достаточных запасах дизельного топлива для работы генераторов. Уточняется, что внешнее электроснабжение на станции было отключено из-за огневого воздействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).