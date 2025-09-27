Экономика
15:13, 27 сентября 2025

Запасы топлива на Запорожской АЭС для работы от дизельного генератора оценили

На ЗАЭС заявили о достаточных запасах дизельного топлива для работы генераторов
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявили о достаточных запасах дизельного топлива для работы генераторов. Так запасы оценили в пресс-службе ЗАЭС.

23 сентября из-за огневого воздействия Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 киловольт «Днепровская», и на ЗАЭС отключилось внешнее электроснабжение. Сейчас питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, ведется за счет резервных дизель-генераторов.

«Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме. На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии», — пояснили в пресс-службе ЗАЭС.

Как рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, два дрона ВСУ 19 сентября взорвались над крышей учебно-тренировочного центра ЗАЭС. После этого сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эвакуировали с территории электростанции. По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, атаки ВСУ на атомную электростанцию периодически происходят, однако международные организации не всегда на них реагируют, даже приезжая на место.

