В России обвинили международное сообщество в молчании после атаки ВСУ на ЗАЭС

Депутат Журова: Международные организации не реагируют на атаку ВСУ на ЗАЭС

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) периодически происходят, однако международные организации не всегда на них реагируют, даже приезжая на место, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Депутат обвинила их в молчании в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ЗАЭС отключили от последней внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ.

«Заметьте, они несильно осуждают эту ситуацию. Да, что-то там поговорят чуть-чуть, но чтобы глобально что-то предпринять… Видимо, им кто-то доказывает, что эта энергия идет не только на мирные цели и они считают, что это практически военный объект. Поэтому международное сообщество, к сожалению, будет молчать и ничего не делать. Мы, конечно, всегда готовы к таким событиям, будем стараться все это восстановить, но сам факт — это будет продолжаться. Мы понимаем, что это ухудшает значительно уровень жизни простых людей, тем более, скоро становится прохладно энергия нужна. Я думаю, что они (ВСУ) и сделали это с такой целью», — поделилась депутат.

Ранее Сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эвакуировали с территории ЗАЭС после удара украинских беспилотников. Как рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, два дрона ВСУ 19 сентября взорвались над крышей учебно-тренировочного центра станции.