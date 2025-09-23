ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

ЗАЭС отключили от последней внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) отключили от последней внешней линии энергоснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале станции.

«Запорожская АЭС: отключено внешнее электроснабжение. Ситуация под контролем. В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750-кВ "Днепровская"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас электростанция питается от резервных дизельных генераторов. По данным представителей объекта, все они запущены и работают в штатном режиме.