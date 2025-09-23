Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 23 сентября 2025Бывший СССР

ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

ЗАЭС отключили от последней внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) отключили от последней внешней линии энергоснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале станции.

«Запорожская АЭС: отключено внешнее электроснабжение. Ситуация под контролем. В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750-кВ "Днепровская"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас электростанция питается от резервных дизельных генераторов. По данным представителей объекта, все они запущены и работают в штатном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    ВСУ атаковали три российских региона

    Названа дата прихода метеорологической осени в Москву

    Названы пять признаков ложного друга

    В российском городе загорелся зоопарк

    Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

    ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

    Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

    Названа дата включения отопления в Москве

    Трамп похвастался своей речью в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости