Сотрудников МАГАТЭ эвакуировали при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Балицкий: Сотрудников МАГАТЭ эвакуировали при атаке на Запорожскую АЭС

Сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эвакуировали с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) после удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ней. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Эксперты [МАГАТЭ] постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизням ничего не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что "радиационный фон в норме"», — написал Балицкий.

По его данным, два дрона ВСУ 19 сентября взорвались над крышей учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Несколькими днями ранее, по его словам, противник обстрелял из артиллерии район топливных складов атомной электростанции.

Ранее ситуацию вокруг Запорожской атомной станции назвали критической. Из-за почти ежедневных атак украинских боевиков ситуация ухудшается, заявляла директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.