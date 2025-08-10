Ситуацию вокруг Запорожской атомной станции назвали критической

Яшина: Ситуация вокруг ЗАЭС становится критической из-за атак со стороны ВСУ

Ситуация вокруг Запорожской атомной станции (ЗАЭС) становится критической из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так назвала ситуацию директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ее цитирует РИА Новости.

По словам Яшиной, из-за почти ежедневных атак украинских боевиков ситуация ухудшается. Обстрелы участились до практически ежедневной интенсивности, и атаки на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются уже целую неделю.

«Постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность — тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры», — пояснила она.

2 августа рядом с Запорожской АЭС произошел взрыв, который слышали эксперты МАГАТЭ. Они также сообщили, что видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции. Ранее представители ЗАЭС сообщили об обстреле вспомогательного объекта, который находится в 1,2 километра от периметра станции.

6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями ЗАЭС. Под обстрел попали транспортный цех и типография объекта.