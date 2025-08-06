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18:40, 6 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об обстреле зданий ЗАЭС

ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями ЗАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал станции.

Сообщается, что под обстрел попали транспортный цех и типография объекта. Там выбило стекла, уточняется в сообщении.

Радиационный фон, сообщает представительство ЗАЭС, остается на уровне нормы.

2 августа рядом с ЗАЭС произошел взрыв, который слышали эксперты МАГАТЭ. Они также сообщили, что видели дым в месте, расположенном в километре от территории станции.

ЖЗЛ
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