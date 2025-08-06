Стало известно об обстреле зданий ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал станции.
Сообщается, что под обстрел попали транспортный цех и типография объекта. Там выбило стекла, уточняется в сообщении.
Радиационный фон, сообщает представительство ЗАЭС, остается на уровне нормы.
2 августа рядом с ЗАЭС произошел взрыв, который слышали эксперты МАГАТЭ. Они также сообщили, что видели дым в месте, расположенном в километре от территории станции.