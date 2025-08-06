Стало известно об обстреле зданий ЗАЭС

ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал станции.

Сообщается, что под обстрел попали транспортный цех и типография объекта. Там выбило стекла, уточняется в сообщении.

Радиационный фон, сообщает представительство ЗАЭС, остается на уровне нормы.

2 августа рядом с ЗАЭС произошел взрыв, который слышали эксперты МАГАТЭ. Они также сообщили, что видели дым в месте, расположенном в километре от территории станции.