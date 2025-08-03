Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрыве неподалеку от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ слышали взрыв и видели дым в километре от периметра ЗАЭС

Рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) 2 августа произошел взрыв, который слышали эксперты МАГАТЭ. Они также сообщили, что видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции. Это следует из заявления агентства, опубликованного на сайте.

«Группа МАГАТЭ на ЗАЭС слышала взрывы и видела дым, исходящий из места по соседству, где, по словам представителей станции, сегодня было совершено нападение на один из ее вспомогательных объектов», — говорится в сообщении. В агентстве отметили, что ранее представители ЗАЭС сообщили об обстреле вспомогательного объекта, который находится в 1,2 километра от периметра станции.

Директор агентства Рафаэль Гросси в связи с этим призвал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов. По его словам, только так можно предотвратить риск ядерной аварии.

Ранее стало известно, что на территории ЗАЭС начался пожар после удара Вооруженных сил Украины.