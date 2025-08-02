На Запорожской АЭС сообщили о ЧП на территории электростанции

На территории Запорожской АЭС начался пожар после удара ВСУ

На Запорожской АЭС сообщили о ЧП на территории электростанции. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Возгорание началось после артобстрела со стороны Украины, пояснили там. Жертвой атаки стал один человек — на его принадлежность к персоналу станции не указывается.

Радиационный фон на станции после обстрела находится в норме, подчеркивает канал.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал возможную причину ударов украинских войск по электростанции. По его мнению, подобные акции направлены на достижение медийного эффекта для усиления переговорной позиции Киева.