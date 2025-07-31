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22:53, 31 июля 2025Бывший СССР

Директор ЗАЭС назвал возможную причину ударов ВСУ по станции

Директор ЗАЭС Черничук допустил, что удары ВСУ могут быть связаны с переговорами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам и территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут быть связаны с переговорами и встречами руководства Украины с иностранными представителями. Возможную причину атак на станцию РИА Новости назвал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Создать инфоповод накануне каких-то встреч, международных переговоров и тому подобного. Скорее всего, связь есть. Но утвердительно сказать не могу. Предположить можно», — высказался он.

Помимо этого, как указал Черничук, судя по поведению и характеру обстрелов, можно также предположить, что подразделения ВСУ порой ведут огонь бессистемно. «Порой создается впечатление, что украинские вооруженные силы, которые находятся на той стороне берега, действуют сами по себе», — отметил директор ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре из-за массированного артобстрела ВСУ ранения, несовместимые с жизнью, получили два человека, еще двое ранены.

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