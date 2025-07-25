Балицкий: В Энергодаре погибли два человека из-за обстрела ВСУ

Два человека погибли и двое ранены в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре из-за массированного артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, территория одного из многоквартирных домов и район театра «Современник» была повреждена из-за артиллерийского обстрела. Он добавил, что в районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что лесной пожар вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает станции. По словам главы организации, специалисты на ЗАЭС видели дым от лесного пожара, но на безопасном расстоянии от станции.

До этого Вооруженные силы Украины ударили по району ЗАЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.