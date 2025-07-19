ВСУ ударили по району ЗАЭС

Рогов сообщил об ударах ВСУ по району Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по району Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке также подвергся город-спутник ЗАЭС Энергодар.

«Прилеты в районе Запорожской АЭС — по лесу и в районе первого КПП. (...) Прилеты на удалении нескольких сотен метров от ЗАЭС», — написал он.

Рогов тажке добавил, что из-за обстрела в лесу, который расположен возле Энергодара и ЗАЭС, начался пожар.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что организация стремится сократить число атак на ЗАЭС, а не «показывать пальцем на виновную сторону».