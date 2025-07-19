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14:38, 19 июля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по району ЗАЭС

Рогов сообщил об ударах ВСУ по району Запорожской АЭС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по району Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке также подвергся город-спутник ЗАЭС Энергодар.

«Прилеты в районе Запорожской АЭС — по лесу и в районе первого КПП. (...) Прилеты на удалении нескольких сотен метров от ЗАЭС», — написал он.

Рогов тажке добавил, что из-за обстрела в лесу, который расположен возле Энергодара и ЗАЭС, начался пожар.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что организация стремится сократить число атак на ЗАЭС, а не «показывать пальцем на виновную сторону».

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