МАГАТЭ сделало заявление после удара ВСУ по ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что лесной пожар вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает станции. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
По словам главы организации, специалисты на ЗАЭС видели дым от лесного пожара, но на безопасном расстоянии от станции.
«Команда МАГАТЭ подтверждает, что видела дым от пожара. В настоящее время угрозы ядерной безопасности нет», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в районе Запорожской атомной электростанции после удара Вооруженных сил Украины начался пожар. Из-за обстрела загорелся лес, расположенный около Энергодара.