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16:08, 19 июля 2025Россия

МАГАТЭ сделало заявление после удара ВСУ по ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что пожар после удара ВСУ по ЗАЭС не угрожает станции
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что лесной пожар вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает станции. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам главы организации, специалисты на ЗАЭС видели дым от лесного пожара, но на безопасном расстоянии от станции.

«Команда МАГАТЭ подтверждает, что видела дым от пожара. В настоящее время угрозы ядерной безопасности нет», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в районе Запорожской атомной электростанции после удара Вооруженных сил Украины начался пожар. Из-за обстрела загорелся лес, расположенный около Энергодара.

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