Лес загорелся около ЗАЭС после удара ВСУ

Рогов сообщил о лесном пожаре возле ЗАЭС, образовавшемся после удара ВСУ

Лес загорелся в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Из-за вражеского обстрела начался пожар в лесу, расположенном около Энергодара и ЗАЭС», — написал он. По его словам, пожара на самой станции не зафиксировано.

Он также сообщил, что проезд по дороге возле очага возгорания на данный момент опасен. Рогов порекомендовал использовать альтернативный маршрут для въезда в Энергодар.

Об ударе ВСУ по району ЗАЭС стало известно ранее 19 июля. Рогов отмечал, что атаке также подвергся город-спутник атомной станции.