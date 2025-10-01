Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:58, 1 октября 2025Бывший СССР

На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут после обстрела в Славутиче
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Неизвестно / РИА Новости

После обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает «Страна.ua».

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Отмечено, что именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

Ранее об атаке беспилотников на город сообщил военкор Юрий Котенок. Он заметил, что Славутич был полностью обесточен после удара по местной подстанции. Помимо этого, в городе зафиксировали перебои с водоснабжением.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    В Новосибирске хозяин воссоединился с уехавшим от него на автобусе псом

    Несколько взрывов прогремело в небе над Донецком

    В украинском городе после вспышки в небе неизвестного происхождения пропал свет

    Канаду обвинили в покрывательстве ядерного преступления

    В России оценили способность справиться с санкциями США

    Трамп рассказал о планах встретиться с Си Цзиньпином

    В ООН прокомментировали притеснения на Украине говорящих на русском

    Виктор Добронравов сравнил себя с отцом

    В Сумской области пропало электричество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости