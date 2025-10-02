Путин пригрозил зеркально ответить на удары ВСУ по ЗАЭС

Россия может ответить зеркально на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.
«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — отметил российский лидер.
Президент РФ также сообщил, что в рядах ВСУ на фронте происходит неразбериха. По его словам, украинские власти не понимают сложившуюся на передовой ситуацию.
Путин вместе с тем оценил роль президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в предотвращении конфликта на Украине. Он согласился, что все «могло бы быть иначе».