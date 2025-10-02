Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:55, 2 октября 2025Бывший СССР

Путин пригрозил зеркально ответить на удары ВСУ по ЗАЭС

Путин: Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия может ответить зеркально на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — отметил российский лидер.

Президент РФ также сообщил, что в рядах ВСУ на фронте происходит неразбериха. По его словам, украинские власти не понимают сложившуюся на передовой ситуацию.

Путин вместе с тем оценил роль президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в предотвращении конфликта на Украине. Он согласился, что все «могло бы быть иначе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске

    Назван срок восстановления Овечкина

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Путин похвалил Трампа

    Путин порассуждал о российской экономике

    Таксист в Шереметьево сбил охранника из-за оплаты парковки

    Путин заявил об исторически низком уровне отношений России и США

    Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости