Путин оценил роль Трампа в предотвращении конфликта на Украине

Путин: Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Трамп был у власти
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в США у власти был 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«А могло ли быть иначе? Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что, если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим», — отметил российский лидер.

Путин также назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине. По его словам, ею стала политика Запада после холодной войны.

Президент РФ вместе с тем раскрыл отношение Запада к Украине. Он высказал мнение, что западные государства воспринимают Украину как расходный материал.

