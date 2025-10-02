Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

Путин: Причиной кризиса на Украине стала политика Запада после холодной войны

Корневой первопричиной кризиса на Украине стала политика Запада после холодной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер отметил, что поведение стран Запада также является причиной и других конфликтов на планете.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В нем принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая.