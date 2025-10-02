Путин заявил о неразберихе в ВСУ

Путин: У ВСУ неразбериха, они сами не понимают, что происходит у них на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не понимают сложившуюся на фронте ситуацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Я не буду вдаваться в детали [о ходе специальной военной операции], в том числе и потому, что не хочу информировать нашего противника. Что имею в виду? Что у них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит», — объяснил российский лидер.

По словам президента РФ, российские военные идут вперед по всей линии соприкосновения. Он назвал работу Вооруженных сил (ВС) России слаженной.