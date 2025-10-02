Россия
19:48, 2 октября 2025Россия

Путин сравнил потери России и Украины

Путин заявил, что потери России кратно меньше, чем со стороны ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Потери российских войск кратно меньше, чем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства выступает на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент заверил, что у России хватает личного состава в зоне проведения спецоперации.

«У нас разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ, кратно», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли более 44 тысяч человек. По его словам, из них почти половина являются безвозвратными.

