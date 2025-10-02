Путин сравнил потери России и Украины

Потери российских войск кратно меньше, чем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция выступления доступна в Telegram-канале Кремля.
Глава государства выступает на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент заверил, что у России хватает личного состава в зоне проведения спецоперации.
«У нас разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ, кратно», — сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли более 44 тысяч человек. По его словам, из них почти половина являются безвозвратными.