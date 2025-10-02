Путин сравнил потери России и Украины

Путин заявил, что потери России кратно меньше, чем со стороны ВСУ

Потери российских войск кратно меньше, чем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства выступает на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент заверил, что у России хватает личного состава в зоне проведения спецоперации.

«У нас разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ, кратно», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли более 44 тысяч человек. По его словам, из них почти половина являются безвозвратными.