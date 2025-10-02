Путин раскрыл потери ВСУ за месяц

Путин: ВСУ за сентябрь потеряли 44 700 человек

За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 44 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«За сентябрь потери где-то 44 700 человек ВСУ, из них почти половина безвозвратные», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Украина не в состоянии восполнить личный состав на фронте. Также, по словам Путина, с января по август текущего года число дезертиров в ВСУ достигло около 150 тысяч человек.

Ранее Путин заявил, что страны Запада, благодаря ситуации на Украине, пытаются заработать и решить свои собственные задачи. «Для них эта ситуация, в данном случае на Украине, это карта в другой, гораздо более масштабной игре. (...) Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне», — сказал он.