Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 2 октября 2025Россия

Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Путин: Российские войска идут вперед по всей линии соприкосновения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска идут вперед по всей линии соприкосновения с противником. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на «Валдае», трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, Вооруженные силы (ВС) России целенаправленно создают зону безопасности. Работа идет слаженно, отметил он.

Президент рассказал, что ВС России взяли две трети Купянска. Помимо того, Кировск полностью перешел под контроль. Группировка войск «Юг» уже вошла в Константиновку, которая является одним из оборонительных рубежей.

Также российские войска зашли в Северск, добавил Путин.

Ранее президент России назвал СВО праведной битвой. По словам главы государства, российские военные защищают выбор жителей новых регионов быть в составе России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Путин раскрыл потери ВСУ за месяц

    Путин ответил Трампу на сравнения России с «бумажным тигром»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости