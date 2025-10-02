Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Путин: Российские войска идут вперед по всей линии соприкосновения

Российские войска идут вперед по всей линии соприкосновения с противником. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на «Валдае», трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, Вооруженные силы (ВС) России целенаправленно создают зону безопасности. Работа идет слаженно, отметил он.

Президент рассказал, что ВС России взяли две трети Купянска. Помимо того, Кировск полностью перешел под контроль. Группировка войск «Юг» уже вошла в Константиновку, которая является одним из оборонительных рубежей.

Также российские войска зашли в Северск, добавил Путин.

Ранее президент России назвал СВО праведной битвой. По словам главы государства, российские военные защищают выбор жителей новых регионов быть в составе России.