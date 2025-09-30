Россия
Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

Путин: Россия ведет праведную битву, защищая выбор жителей Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине праведной битвой. Об этом он заявил в обращении в честь Дня воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

По словам главы государства, российские военные защищают выбор жителей новых регионов быть в составе России. «Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал характеристику ходу СВО. Он рассказал, что российские военные очень аккуратно продвигаются вперед, в то время как армия Украины несет большие потери.

