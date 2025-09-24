Бывший СССР
Песков дал характеристику ходу СВО

Песков: ВС России движутся вперед очень аккуратно, ВСУ несут большие потери
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации движутся вперед по всей линии фронта аккуратно и минимизируя потери, нанося урон украинским силам. Такую характеристику проведению специальной военной операции (СВО) дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед. ВСУ несут большие потери», — рассказал Песков.

По его словам, российские войска сохраняют наступательный потенциал и их продуманные действия лучше растянуть по времени.

Ранее Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые варианты для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

