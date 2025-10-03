Военкор объяснил слова Путина про зеркальный ответ на удары ВСУ по АЭС

Военкор Коц: Удар по подстанции в Славутиче — зеркальный ответ на удар по ЗАЭС

Военный корреспондент Александр Коц объяснил удар российскими дронами по украинской подстанции Славутич. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может ответить зеркально на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне», — указал российский лидер.

«[Это] сигнал, который двусмысленно трактовать очень сложно. Удар по подстанции в Славутиче в этом контексте выглядит как последнее предупреждение», — отметил Коц.

Город Славутич в Киевской области Украины был полностью обесточен 1 октября после удара по местной подстанции. Беспилотники атаковали подстанции 330 киловольт «Славутич» и 110 киловольт. После этого на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут.