11:37, 5 октября 2025Россия

Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

Путин: Передача ВСУ «Томагавков» обнулит позитивные тенденции в отношениях с США
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) обнулит позитивные тенденции в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости.

«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет «Томагавк». При этом окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Президент России, комментируя эту информацию, заявил, что поставка американских ракет не изменит ситуацию на поле боя. Однако, как подчеркнул Путин, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Он также допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках «Томагавков», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

.
