«Идите тогда и разберитесь». Путин ответил Трампу на сравнение России с бумажным тигром

Путин допустил, что Трамп сказал о бумажном тигре с иронией

Президент России Владимир Путин отреагировал на высказывание главы США Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», и предложил разобраться с ним. Свою позицию российский лидер изложил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Путин допустил иронию в словах Трампа

По словам Путина, Россия уже много лет противостоит не только украинской армии, но и всему блоку НАТО.

Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это «бумажный тигр»? Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет? Владимир Путин президент России

Он добавил, что не исключает ироничного подтекста в словах Трампа. «Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией, может, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: "Это же бумажный тигр". А дальше может что? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там, видите, все происходит по-другому», — сказал Путин.

Модератор сессии в шутку предложил подарить Трампу игрушечного тигра при встрече. Путин ответил отказом: «Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить».

Говоря о бумажном тигре, Трамп заявил, что Россия ведет на Украине бесцельную борьбу

Высказывание Трампа прозвучало около недели назад. В соцсети Truth Social он написал, что Россия «три с половиной года ведет бессмысленную войну», которую «настоящая военная мощь завершила бы менее чем за неделю». По словам Трампа, это делает Россию похожей на бумажного тигра.

Американский лидер также охарактеризовал свои отношения с Путиным как ничего не значащие. «Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным… К сожалению, эти отношения ничего не значат», — заявил он.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Кремле на сравнение отреагировали резко. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия скорее ассоциируется с медведем, нежели с тигром. «Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — отметил официальный представитель Кремля.

Позже Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом смягчил риторику и заявил, что больше не будет использовать словосочетание «бумажный тигр». «Я никогда никого не назову бумажным тигром», — сказал он. При этом американский лидер призвал Россию остановиться в украинском конфликте.

В США объяснили смысл заявлений Трампа

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что подобные слова Трампа имели скорее провокационный характер. «Предположив, что Россия может быть "бумажным тигром" и на грани экономического кризиса, Трамп на самом деле просто пытается вывести Путина из себя», — пояснил дипломат в беседе с Bloomberg.

По его мнению, несмотря на жесткие высказывания, Трамп по-прежнему заинтересован в сделке с Россией, которая могла бы принести ему политические и финансовые дивиденды. Однако, как отметил Волкер, возможные новые санкции в отношении Москвы способны осложнить подобные планы.

«Мнение Трампа может измениться в любой момент», — подчеркнул бывший чиновник. Он предположил, что американский лидер вполне способен позвонить Путину и объявить о неком «важном разговоре».

Что еще сказал Путин на «Валдае»?

На заседании «Валдайского клуба» 2 октября российский президент высказался и о ситуации вокруг Украины. Он назвал происходящее «болью для всех», как для русских, так и для украинцев.

По словам Путина, корни кризиса уходят в политику Запада после холодной войны. Он обвинил западные государства в том, что они не только способствовали эскалации украинского конфликта, но и подталкивали к другим кризисам в мире.

Им [странам ЕС] не жалко этого [украинского] народа, этот народ для них расходный материал Владимир Путин президент России

Путин отметил, что стремление к безопасности является законным для всех стран, включая Украину. Однако, по его мнению, именно государства региона должны определять архитектуру безопасности, а не НАТО.

Глава государства подчеркнул, что конфликт используется Западом как инструмент расширения влияния и извлечения выгоды.

Отдельно Путин отметил, что ситуация могла бы развиваться иначе, если бы тогда в США у власти находился Дональд Трамп, а не Джо Байден.