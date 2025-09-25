Мир
19:23, 25 сентября 2025Мир

Трамп решил больше не использовать выражение «бумажный тигр»

Трамп пообещал больше не использовать выражение бумажный тигр
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России пообещал не использовать выражение «бумажный тигр». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я никогда никого не назову "бумажным тигром"», — сказал он на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Уточняется, что 23 сентября американский лидер выступил на Генассамблее ООН. После этого он выразил мнение, что Россия ведет борьбу на Украине «бесцельно», и охарактеризовал страну как «бумажного тигра».

Ранее, комментируя ситуацию вокруг конфликта на Украине, Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин должен остановиться. При этом глава Белого дома частично отказался от своих резких высказываний, которые ранее он применял к России.

