В США объяснили истинный смысл заявлений Трампа по Украине

Bloomberg: Трамп своими заявлениями по Украине пытается вывести Путина из себя

Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями об украинском конфликте пытается вывести российского лидера Владимира Путина из себя. Такое мнение выразил бывший спецпредставитель республиканца по Украине Курт Волкер, его слова приводит Bloomberg.

«Предположив, что Россия может быть "бумажным тигром" и на грани экономического кризиса, Трамп на самом деле просто пытается вывести Путина из себя. Но он не говорит, что собирается что-то с этим делать», — заявил бывший чиновник.

По мнению Волкера, Трамп «по-прежнему хочет заключить сделку с Путиным и заработать на ней деньги», однако возможное введение новых санкций против Москвы может «усложнить этот процесс». Он отметил, что американский лидер предпочитает перекладывать вину на Европу вместо того, чтобы самостоятельно предпринимать какие-то действия в этом направлении.

Бывший спецпосланник указал на то, что мнение главы Белого дома «способно измениться в любой момент». Он предположил, что Трамп может позвонить Путину, сообщив, что у них был «важный разговор».

23 сентября Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и якобы выставляет «бумажным тигром».