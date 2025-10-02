«Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

Путин пообещал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы

Российский президент Владимир Путин вечером в четверг, 2 октября, выступает на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Во время своей речи он порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы, в чем «ни у кого нет сомнений».

Сложившуюся в наши дни ситуацию он охарактеризовал болью для всех — как украинцев, так и русских.

Российский лидер раскрыл роль Украины и ее народа для Запада

По словам президента РФ, корневой первопричиной украинского кризиса стала политика стран Запада после холодной войны. Он подчеркнул, что поведение западных глав государств подталкивало и к другим мировым конфликтам, тогда как Россия никогда сама не инициировала военные противостояния.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Говоря об отношении европейских стран к Украине, Путин отметил, что они относятся к стране и ее жителям как к расходному материалу в противостоянии с Москвой.

Им не жалко этого народа, этот народ для них расходный материал Владимир Путин президент России

При этом он добавил, что стремление всех стран — и России, и Украины в том числе — обеспечить свою безопасность законно. Но именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем.

Путин уверен, что конфликта можно было избежать

Это было бы возможным, если бы Запад с помощью НАТО не превратил Украину в инструмент против России. То, что происходит сейчас, — это только повод и способ решения Западом его геополитических задач. При помощи украинского конфликта он пытается расширить зону контроля и «немножко заработать на войне».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кроме того, ситуация не накалилась бы до такой степени, если бы главой Соединенных Штатов вместо Джо Байдена стал Дональд Трамп, считает Путин.

С Россией воюет очень много стран, все страны НАТО, указал Путин

Он также выразил мнение, что ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира.

Глава государства видит изменения в сознании украинцев

На данный момент в сознании украинского народа видны изменения, «как бы там людям мозг ни промывали», продолжил глава государства.

Фото: Nathaniel Wilder / Reuters

В то же время он высказался об успехах Российской армии. Так, по его словам, российские бойцы на данный момент заняли две трети Купянска и зашли в Северск, Константиновку и Красноармейск. Также им осталось освободить всего 0,13 процента Луганской области.