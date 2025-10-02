Бывший СССР
Путин заявил о «промывке мозгов» и изменении сознания украинцев

Путин: Общественное сознание на Украине меняется
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Общественное сознание на Украине меняется несмотря на «промывку мозгов», проводимую властями страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно, мы это видим, как бы там мозги людям ни промывали, все-таки изменения происходят в общественном сознании», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что корневой первопричиной кризиса на Украине стала политика Запада после холодной войны. При этом, по его словам, поведение западных стран привело и к другим конфликтам в мире.

