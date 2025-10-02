Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас»

Путин: Украинская трагедия — это боль и для украинцев, и для русских

Президент России Владимир Путин назвал украинский конфликт болью и для украинцев, и для русских. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, «украинская трагедия» — один из примеров последствий «западной дипломатии монолога». «Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что те, кто вооружал Украину, «науськивал ее на Россию» и десятилетиями взращивал там национализм и неонацизм, «плевать хотели» не только на российские, но и на украинские интересы.

Ранее в ходе выступления Путин также заявил, что корневой первопричиной кризиса на Украине стала политика Запада после холодной войны.

XXII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В нем принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая. Тема мероприятия — «Полицентричный мир: инструкция по применению.

