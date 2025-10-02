Путин ответил Трампу на сравнения России с «бумажным тигром»

Путин: Идите и попробуйте разобраться с «бумажным тигром»

Странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они ошибочно называют «бумажным тигром». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Мы воюем, да? Мы производим военную технику. А с нами-то воюют очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают», — напомнил глава государства.

Путин подчеркнул, что подобные аналогии лишены смысла, так как Россия успешно противостоит поставкам странами Североатлантического альянса, которые оказывают военную помощь Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь сравнил Россию с «бумажным тигром». При этом ранее хозяин Белого дома обещал, что не будет использовать эту метафору в адрес России.