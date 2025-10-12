Стало известно об обсуждении Трампом и Зеленским поставок Patriot

Трамп и Зеленский обсудили поставки систем ПВО Patriot для Украины

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе вчерашнего телефонного разговора обсуждали возможность поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания утверждает, что американский лидер интересовался текущей ситуацией на Украине и в частности в Киеве, а также последствиями последних ударов Вооруженных сил России по городу, и выразил готовность помогать. Помимо этого, он уделил много внимания теме ПВО, имеющихся у Украины систем и ракет. Источник подтвердил информацию о том, что возможность поставок ракет Tomahawk поднималась во время разговора, однако не привел подробностей.

О телефонном разговоре президентов США и Украины стало известно накануне. Зеленский заявил, что обсудил с Трампом усиление систем ПВО Украины после того, как российские военные нанесли удары по объектам энергетики страны. Состоявшийся разговор с американским лидером он назвал продуктивным.