19:33, 12 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о способном надавить на Москву оружии

Колесник: Передача Tomahawk ВСУ усложнит отношения РФ с США и Трампом лично
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Пуск Tomahawk

Пуск Tomahawk. Фото: Mark Wilson / Getty Images

Передача Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) усложнит отношения России с США и лично американским президентом Дональдом Трампом, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о способном надавить на Москву оружии.

«Нас Tomahawk не испугать, да вообще Россию испугать невозможно. Где он это увидел и услышал — это тайна. Tomahawk — это оружие с поражающими факторами, но оно кардинально не сможет изменить ход специальной военной операции», — прокомментировал Колесник.

Депутат рассказал, что Tomahawk — довольно серьезное оружие. Он добавил, что, несмотря на небольшую скорость, американские ракеты огибают препятствия и летят на небольшой высоте, поэтому их не так просто поразить. При этом Колесник отметил, что ВС России с успехом создадут необходимое для уничтожения ракет ПВО, если еще не создали.

«Другой вопрос, что удары в глубину России могут разбудить на данный момент спящего медведя. Есть знаменитое выражение: есть тысяча способов, как разбудить спящего медведя в берлоге, но как вернуть его обратно, неизвестно», — сообщил Колесник.

Мы еще не развернулись в полную силу. Но если вдруг будет удар вглубь России, то тогда они уже почувствуют удар медвежьей лапы. Это крайне осложнит наши отношения с Соединенными Штатами и с Трампом лично. Я бы не советовал ему этого делать. Потому что потом будет очень все трудно вернуть в обычное русло. Зеленскому советовать ничего нет никакого смысла. Потому что он несамостоятельная фигура

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Трампом поставки Tomahawk ради давления на Россию. По его словам, Киев видит и слышит, что Москва боится, что американцы могут дать ВСУ ракеты.

    Все новости