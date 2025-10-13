Россия
11:26, 13 октября 2025

Медведев мемом отреагировал на угрозы Трампа России

Зампред СБ Медведев отреагировал на угрозы Трампа РФ мемом с подводной лодкой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности России (СБ) Дмитрий Медведев опубликовал мем-демотиватор о «подводной лодке в степях Украины», — так он отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в сторону России. Картинку с подписью политик выложил в Telegram.

На выложенной Медведевым картинке изображено поле подсолнухов, в котором «всплыла» подлодка с флагом США. Мем построен на переиначивании названия советского фильма «Партизаны в степях Украины», который в прокате соседствовал с лентой «Подводная лодка Т-9». Это смешение дало жизнь шутливой фразе о степной подводной лодке, подбитой в «неравном воздушном бою», которая используется по отношению к чему-то абсурдному, невозможному в природе.

Таким образом, из публикации Медведева следует, что к заявлениям Трампа можно относиться как к пустым угрозам.

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. В частности, американский лидер пригрозил Путину, что если урегулировать конфликт не удастся, то «для него это плохо кончится».

