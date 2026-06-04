Стал известен самый дорогой футболист РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков был признан самым дорогим футболистом РПЛ

Стал известен самый дорогой футболист Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает сайт Международного центра спортивных исследований (CIES).

Первую строчку в рейтинге занял полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. Его трансферная стоимость оценивается от 29 до 33 миллионов евро.

Второе место осталось за Педро дос Сантосом из «Зенита», которого оценили в 28-32 миллиона евро. Замкнул тройку самых дорогих игроков чемпионата России полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк — он стоит от 27 до 31 миллионов.

Ранее стало известно, что в ПСЖ решили не покупать Батракова. Это было вызвано тем, что парижане захотели усилить другие позиции в своем составе.