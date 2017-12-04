Белле Хадид посвятили часы

Швейцарская часовая компания Tag Heuer выпустил лимитированную серию модели Link, посвященную модели и посланнице бренда Белле Хадид. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 4 декабря.

Часы оснащены кварцевым механизмом, заключенным в черный керамический корпус с 48 бриллиантами по безелю. Часовые метки на перламутровом циферблате также украшены бриллиантами. Апертура даты размещена в положении «3 часа», на задней крышки модели воспроизведен автограф Беллы Хадид. Часы дополнены керамическим браслетом из звеньев узнаваемой формы, которая является признаком коллекции Link. Модель выпущена лимитированной серией из 500 экземпляров.

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Ранее сообщалось, что бренд TAG Heuer выставил на торги Heuer Parade аукционного дома Philips первый экземпляр лимитированной серии новой версии хронографа Autavia. Часы были проданы за 37, 5 тысяч франков. Вырученные средства переданы в фонд ассоциации Save the Children. Ограниченный выпуск хронографа из 1932 экземпляров был приурочен к 85-летию Джека Хоера, ныне почетного президента компании. Новинка, как и первые Autavia 1962 года, разработаны лично Хоером.