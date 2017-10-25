Уличный художник украсил люксовые часы изображением маленького банкира

Известный граффитист Алек Монополи, «провокативный арт-консультант» бренда TAG Heuer, представил свои первые часы для этой марки, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда во вторник, 24 октября.

Циферблат модели Formula 1 в матовом стальном корпусе с вращающимся безелем, снабженной черным каучуковым ремешком, украшен фигуркой банкира Мистера Монополи — персонажа, придуманного граффитистом и часто появляющегося в его работах. На обратной стороне корпуса изображен логотип с именем Alec.

«Я всегда очень любил часы и очень хотел начать работу с командой TAG Heuer над выпуском моей специальной модели, — прокомментировал Алек Монополи. — Я рад представить часы, которые отражают меня и мою креативность».

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. Летом 2017 года компания представила лимитированный выпуск смарт-часов Connected Modular 45 в честь фильма «Kingsman: Золотое кольцо».

Алек Монополи (настоящее имя Алек Эндон) — американский граффитист, один из самых известных в мире мастеров уличного искусства. Родился в семье финансистов в Нью-Йорке в 1986 году. С 2016 года живет в Лос-Анджелесе.