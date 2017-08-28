Новые часы TAG Heuer обойдутся москвичам в 1,2 миллиона рублей

Швейцарская часовая компания TAG Heuer привезла в Москву наборы с новыми часами Connected Modular 45 и модулем турбийона Heuer-02. Они представлены в фирменном магазине. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Часы Connected Modular 45 представляют собой уникальную конструкцию, позволяющую заменить смарт-модуль на механический: часы с тремя стрелками или хронограф с турбийоном, прошедшим сертификацию COSC. Также в комплект входит сменный ремешок из черного каучука. Стоимость набора — 1,2 миллиона рублей.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.