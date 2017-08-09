TAG Heuer отправил серфингиста кататься в горы

Посланник TAG Heuer, американский чемпион по серфингу, Кай Ленни принял участие в спортивном приключении по приглашению швейцарской марки. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

В сопровождении отца он отправился в Швейцарские Альпы, где получил возможность позаниматься своим любимым видом спорта на высоте в три тысячи метров.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /5

«Моя первая поездка в Швейцарию — уникальный и незабываемый опыт. У меня была потрясающая возможность заниматься спортом в таких прекрасных условиях», — рассказал спортсмен. Ленни передал компании свою доску производства фирмы Naish. Доска с автографом станет главным лотом на аукционе #MondayMonday. Средства от продажи будут направлены на нужды Sustainable Coastlines Hawaii — организации, целью которой является очищение пляжей и берегов Гавайских островов.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.