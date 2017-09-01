Дэвид Гетта отпраздновал окончание лета с TAG Heuer

Французский диджей и посланник TAG Heuer Дэвид Гетта отпраздновал окончание лета с гостями часового бренда. Вечеринка состоялась в бутике марки в фешенебельном отеле Ushuaïa на Ибице. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

«Музыкальная индустрия подобна часовому делу, это очень динамичная среда, которая постоянно развивается. Мы ежедневно бросаем вызов самим себе, совершенствуя звук и технологию его создания», — прокомментировал музыкант. В

рамках мероприятия Дэвид рассказал о своих планах на будущее: в данный момент диджей активно работает над записью нового альбома и несколькими коллаборациями.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.

Дэвид Гетта — французский диджей и продюсер. В августе 2017 года журнал Forbes поместил его в список самых высокооплачиваемых диджеев года, оценив его доход в 25 миллионов долларов.